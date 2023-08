Disinfestazione e raccolta dei rifiuti a Spoltore: il calendario

Il Comune di Spoltore ha comunicato il calendario dei prossimi appuntamenti legati alla raccolta dei rifiuti e agli interventi di disinfestazione e derattizzazione. Si comincerà martedì 8 agosto dalle 8 alle 11 con la Giornata Ecologica - raccolta dei rifiuti ingombranti nel parcheggio del Comune, per poi proseguire con la disinfestazione nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 agosto. Nella giornata di venerdì 11 agosto, invece, verrà effettuata la derattizzazione.

Venerdì 18 agosto dalle 8 alle 11 nuova Giornata Ecologica, questa volta per la raccolta dei rifiuti elettronici, a Villa Raspa - parcheggio di Contrada Frascone. Venerdì 25 agosto consegna del nuovo calendario di raccolta rifiuti. Martedì 29 agosto, infine, dalle 8 alle 11 Giornata Ecologica all'insegna della raccolta degli ingombranti ancora a Villa Raspa, nel parcheggio di Contrada Frascone.

“Siamo convinti che con l’apertura dell’Ecocentro prevista per settembre”, commenta la sindaca Chiara Trulli, “avremo la possibilità di cambiare davvero volto alla gestione dei rifiuti nella nostra città, con uno spazio per i conferimenti diretti da parte dei cittadini. In questo modo, speriamo di contrastare l’abbandono dei rifiuti e agevolare a un’ottimale differenziazione degli stessi”.

E il vicesindaco Quirino Di Girolamo aggiunge: “Continuiamo a lavorare per promuovere igiene, decoro e pulizia nella nostra città. Attraverso tutti gli strumenti utili, dalle disinfestazioni alle derattizzazioni, fino alle giornate ecologiche e anche al lavaggio del centro storico, in alcuni punti che necessitano di una pulizia particolare”.