Discoteche e locali da ballo: si potrà chiudere (per due sere a settimana) alle ore 4

Novità in arrivo per discoteche e locali da ballo, già a partire da questo fine settimana. Come spiega la consigliera comunale Zaira Zamparelli, "Ieri pomeriggio abbiamo avuto una riunione con gli esercenti. È stato stabilito che tutte le sere le discoteche possono chiudere alle ore 2, mentre per due sere alla settimana possono chiudere alle ore 4. Di queste due sere, una è fissa (ogni sabato) e l'altra viene decisa dal gestore. Anche nei prefestivi sarà possibile chiudere alle ore 4".

Il nuovo provvedimento di Palazzo di Città avrà valenza, come detto, già da questo weekend. Resta in vigore l'ordinanza che stabilisce la chiusura di bar, ristoranti, pizzerie e cocktail bar all’1,30 durante tutta la settimana, così come è confermata la chiusura - per i locali di piazza Muzii - alle ore 24 dalla domenica al giovedì, e alle ore 1,30 il venerdì e il sabato.