Discarica dei veleni di Bussi, il Forum H2O: "La Cassazione boccia l'ennesimo ricorso di Edison"

La Corte di Cassazione boccia il ricordo di Edison relativo alla bonifica della discarica dei veleni di Bussi sul Tirino.

A darne notizia è il Forum H20 che chiede: «Ora individuare responsabilità per tutte le altre aree contaminate».

«Con l'ordinanza della Cassazione termina il can can giudiziario messo in piedi da Edison contro l'atto della provincia di Pescara che nel 2018 l'aveva individuata come responsabile della contaminazione delle discariche 2Ae 2B a Bussi come erede di Montedison», si legge in una nota della segreteria operativa del Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua, «Edison è stata bocciata sul punto dal Tar, due volte dal Consiglio di Stato (a cui aveva chiesto la revoca della prima sentenza) e ora pure dalla Cassazione. Si conferma quindi la bontà dell'azione della provincia e dell'Avvocatura dello Stato che ha difeso gli enti. Edison avrebbe fatto meglio ad adoperarsi da subito per la bonifica invece di lanciarsi, peraltro usando parole di fuoco del tutto fuori luogo, in questa inutile battaglia giudiziaria».

Così si conclude la nota: «Ora, invitiamo gli enti a individuare il soggetto responsabile dell'inquinamento per tutte le nuove aree che purtroppo si stanno rivelando contaminate a seguito delle verifiche dell'Arta, oltre a quelle per le quali il responsabile è stato già individuato. Parliamo di altri siti con rifiuti e contaminazione dei terreni nonché dei sedimenti fluviali. Resta molto lavoro da fare anche in questo senso. Sono passaggi fondamentali perché dare un nome e un cognome al responsabile significa fare andare avanti le procedure per le bonifiche».