Rifiuti, discarica a cielo aperto tra in viale Marconi angolo via Elettra: la denuncia del Cipas [FOTO]

Rifiuti abbandonati intorno ai cassonetti in viale Marconi all'incrocio con via Elettra a Pescara nella zona del circolo tennis.

A denunciare la presenza di una discarica a cielo aperto «ormai ufficializzata» è Donato Fioriti, presidente del centro italiano di proposta sociale (Cipas).

Il Cipas è aderente al Modavi onlus ed è federato Cse (confederazione sindacati europei).

«Lo abbiamo più volte segnalato attraverso la nostra associazione regionale consumatori Contribuenti Abruzzo», ricorda Fioriti, «non è più ammissibile lo stato di degrado sanitario relativo alla zona dei cassonetti posizionati all'altezza di viale Marconi, adiacenze stazione di servizio ENI, in prossimità dell'incrocio con via Elettra e prima della rotatoria dell'università. A questo punto non è più una discarica abusiva a cielo aperto, ma è stata ufficializzata nel “modus operandi” da gente di fuori quartiere e persino di fuori comune. È usuale, ormai, abbandonarvi materiale di risulta, vecchi elettrodomestici ed altro. I condomini della palazzina attigua di viale Marconi, disperati, hanno approvato in sede condominiale e fatto richiesta al comune di un’isola ecologica. Abbiamo più volte segnalato questo stato di cose e ci auguriamo, da una parte, che il servizio Attiva sostituisca i cassonetti ormai ridotti a relitti e che il comune, dall’altra, permetta l’istituzione di un’isola ecologica, come avvenuto nella vicina via Elettra, attivando "ad adiuvandum” delle telecamere e del personale preposto al controllo. Se non sarà ripristinato lo “status quo ante”, tutelando il decoro urbano e la salute degli stessi residenti inevitabilmente di quanto si verifica ormai da oltre un anno sarà chiamata ad occuparsene la stessa Magistratura, che pure ha tanto altro da fare».

Gallery