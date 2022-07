Via Fonte Romana

Lo denuncia una residente della zona e a testimoniare l'accumulo di rifiuti abbandonati al margine della carreggiata è una foto che ci ha inviato. Non l'unico brutto scenario che ci si trova davanti percorrendo la vicinissima via Sacco: i rifiuti sono lungo tutta la strada e la causa sarebbe, spiega lei stessa, la mancata raccolta differenziata.

E' una vera e propria discarica a cielo aperto quella che costeggia via Gizio.

La denuncia di una lettrice: in via Gizio una discarica a cielo aperto e via Sacco è ricoperta di rifiuti