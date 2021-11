Entro fine mese sarà avviata a Bussi sul Tirino la bonifica della discarica Tre Monti

A Bussi sul Tirino a fine mese inizierà la bonifica della discarica Tre Monti.

A farlo sapere è il Forum H2o che parla di «primo passo significativo» e annuncia un incontro per fare il punto della situazione e per ricordare il generale Guido Conti.

L'appuntamento è per sabato alle ore 10:30 nela stazione ferroviaria.

L'incontro è rivolto a cittadini e stampaal fine di fare il punto della situazione sullo stato delle bonifiche nel sito nazionale per le bonifiche di Bussi. «Entro fine mese», scrive la segreteria operativa del Forum abruzzese dei Movimenti per l'acqua, «è previsto l'avvio da parte di Edison della bonifica della discarica Tremonti, la prima ad essere sequestrata dai forestali a marzo 2007. Il cantiere è stato finalmente installato e partirà a breve. Il progetto, che prevede la rimozione dei rifiuti per circa 110 mila metri cubi, fu approvato ad agosto 2018 dopo un duro braccio di ferro in conferenza dei servizi al ministero tra Edison, che proponeva di lasciare lì i rifiuti mettendoli solo in sicurezza, e gli enti locali e il Forum H2O che chiedevano con forza l'allontanamento dei rifiuti da un sito prossimo al fiume Pescara. Con questa presa di posizione netta il ministero con la dirigente Laura D'Aprile impose la rimozione. L'incontro sarà anche l'occasione per ricordare il generale Guido Conti, a cui si deve la scoperta della discarica. Disvelò agli italiani la gravissima contaminazione dell'area da sostanze quali mercurio, diossina, solventi clorurati».