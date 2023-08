La denuncia di un residente: "Discarica abusiva a pochi passi dalla stazione di Porta Nuova, nulla è cambiato"

Un nostro lettore, allegando una serie di fotografie, denuncia nuovamente il problema del degrado lungo le strade della zona centrale di Porta Nuova, in particolare vicino alla stazione ferroviaria.

"Dalle immagini potete capire da soli che la situazione non cambia ormai da oltre un anno, nella zona antistante la piazza della stazione di Porta Nuova, luogo rilevante e di intenso passaggio pedonale. Ma la vera beffa sta nella indicazione di area videosorvegliata dal Comune mentre non vi è alcuna presenza di fototrappole e telecamere dedicate, nonostante le ripetute richieste". La situazione era stata denunciata già più volte per quell'area con continue discariche abusive di rifiuti vicino ai cassonetti, con l'abbandono di oggetti più o meno ingombranti che vanno ad occupare anche il marciapiede e in parte la carreggiata.