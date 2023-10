Disagi nei primi giorni di attività al pubblico delle Naiadi: problemi con la temperatura dell'acqua e negli spogliatoi

Inizia con alcuni disagi l'attività al pubblico delle Naiadi, dopo la riapertura ufficiale del 16 ottobre. Nella prima giornata, infatti, sono stati segnalati da alcuni utenti problemi riguardanti la temperatura della piscina per il nuoto libero che sarebbe stata talmente fredda da rendere per diverse persone impossibile poter fare qualche vasca. Annullate anche delle lezioni di nuoto e negli spogliatoi ci sarebbero stati problemi di agibilità in quanto per metà dei locali sarebbero ancora in corso i lavori per la sistemazione delle docce e dei phon.

Il presidente Riccardo Fustinoni, durante la conferenza stampa per la presentazione della riapertura, aveva anticipato che i lavori sono in corso e che si sta facendo il possibile per creare il minimo disagio agli utenti, considerando anche che la piscina sopraelevata da 25 metri per 16 metri è chiusa per problemi legati ad alcune infiltrazioni e il poco tempo che il Club Aquatico (società che ha in gestione urgente fino al 31 dicembre Le Naiadi e che poi avrà una concessione di 20 anni a partire dal 2024) ha avuto per ripristinare l'operatività di tutta la struttura.

Intanto anche il parlamentare del Pd Luciano D'Alfonso commenta la vicenda:

"Al presidente in scadenza Marsilio non ne va bene una. Non si era ancora dispersa l’eco della clamorosa “panciata” data lunedì scorso con il tuffo nella piscina del complesso sportivo Le Naiadi a Pescara, che ecco venire fuori i primi guai: l’acqua delle vasche ieri era così fredda che gli utenti sono dovuti tornare a casa senza poter nuotare. Non solo: la temperatura interna era bassa e gli spogliatoi utilizzabili solo in parte a causa dei lavori alle docce e ai phon, mentre la piscina sopraelevata resta tuttora chiusa. In sintesi, una panciata anche dal punto di vista dell’operatività del luogo."

Il segretario di Casartigiani Pescara Dino Lucente:

"Per chi come il sottoscritto ha presieduto una squadra di pallanuoto e quindi dopo aver incontrato squadre di mezza Italia che si allenano regolarmente senza avere una struttura come le Naiadi che ha quattro piscine, la situazione è inaccettabile. Oltretutto ci sono anche 3 palestre oltre a un centro benessere modernissimo e lo spazio esterno che ha ospitato in passato grandsi concerti. Casartigiani ritiente che tutti i cittadini pescaresi e abruzzesi hanno il dovere di fare quadrato affinchè il centro la Naiadi torni allo splendore che merita senza pensare alle prossime consultazioni elettorali".