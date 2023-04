Ponti primaverili e disagi in aeroporto, il Codacons al fianco degli abruzzesi per ottnere indennizzi e rimborsi

Per tutti gli abruzzesi che nei ponti primaverili hanno avuto disagi in aeroporto tra ritardi, perdita bagagli, cancellazioni di voli e tutto ciò che ha reso la loro breve vacanza un incubo invece che un piacere, il Codacons lancia anche nella nostra regione un servizio di assistenza legale gratuita allo scopo di far ottenere loro il rimborso del costo del biglietto e gli indennizzi previsti dalle direttive Ue e dalle convenzioni internazionali.

“L’impegno in questo peculiare settore merita sempre più attenzione perché con il rinnovato flusso di viaggi, dopo la pandemia, i disservizi sono sempre più frequenti e, al contrario, per i passeggeri ottenere ciò di cui hanno diritto è diventato via via più complesso”, sottolinea l'associazione dei consumatori.

Per questo per i ponti del 25 aprile e il primo maggio sarà garantita l'assistenza gratuita ai corregionali che hanno subito o subiranno disagi. Per avere assistenza sarà sufficiente inserire sul sito i dati del volo e gli esperti del Codacons effettueranno una valutazione dell’entità del disservizio e, in caso di diritto al rimborso del biglietto e all’indennizzo, provvederà a richiedere quanto previsto alla compagnia aerea.