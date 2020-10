La direzione marittima premia i bagnini che si sono distinti per i salvataggi in mare

Un riconoscimento ufficiale per gli assistenti bagnanti che si sono distinti per salvataggi particolarmente delicati e complessi. La direzione marittima di Pescara ha tenuto questa mattina, nella sala riunione “Massimo Rignanese” una cerimonia ufficiale con i bagnini, la prima in assoluto e che ha l'obiettivo di far conoscere e riconoscere la professionalità e l'impegno di questi giovani "eroi", oltre all'importanza di rispettare il mare e le regole per la balneazione.

Presente il capitano di vascello Minervino, che ha ricordato come durante l'estate appena trascorsa ci siano stati brillanti interventi di soccorso che hanno permesso di salvare la vita a numerosi bagnanti in pericolo o difficoltà.

