Boom di visualizzazioni per la diretta streaming del presepe vivente di Cavaticchi a Spoltore [FOTO]

Grande successo per la diretta streaming del presepe vivente di Cavaticchi di Spoltore. Oltre 10 mila persone hanno seguito la diretta tramite Facebook e centinaia di messaggi di congratulazioni sono arrivati da cittadini abruzzesi di tutto il mondo che, la sera di Natale, hanno assistito alla suggestiva ed emozionante rappresentazione.

Per i motivi legati al Covid, infatti, non è stato possibile rappresentare il presepe vivente in pubblico, come spiega il consigliere comunale Pietrangelo che ha organizzato l'iniziativa assieme all'associazione Cavaticchi e alla parrocchia di santa Teresa d’Avila con il patrocinio del Comune e della Provincia di Pescara. La recita è stata diretta da Pina di Giamberardino, con momenti di narrazione in vernacolo riguardanti proprio la nativcità di Gesù.

Quest'anno, per evitare assembramenti, sono state riutilizzate immagini dagli anni precedenti per i momenti di gruppo.

Il sindaco Di Lorito: