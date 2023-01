Su Rai1 la diretta della santa messa dalla chiesa dello Spirito Santo

Le telecamere di Rai1 entrano nella chiesa dello Spirito Santo: la messa, officiata dall'arcivescovo della diocesi Pescara-Penne monsignor Tommaso Valentinetti, sarà infatti trasmessa in diretta domenica 5 febbraio alle 10.55 sul primo canale della rete pubblica nazionale.

Pescara dunque protagonista in quello che, va sottolineato, è prima di tutto un servizio all'utenza debole che in chiesa non può andare e che ogni domenica può sentirsi partecipe del momento eucaristico, oltre che ai tanti italiani che vivono all'estero grazie a Rai Italia che trasmetterà in contemporanea la celebrazione.

Un'occasione anche per la promozione del territorio perché come spiega a IlPescara il regista don Simone Chiappetta la messa sarà preceduta da un video di tre minuti che racconta la spiritualità e la fede del luogo, ma anche le iniziative civili che vengono promosse sul territorio. Una vetrina della solidarietà e della bellezza dei luoghi insomma.

La troupe Rai sarà presente già da giovedì 2 febbraio in città con circa una ventina di persone a lavoro per l'allestimento, le riprese e il racconto che si concluderà proprio con la messa di domenica mattina il cui speakeraggio è affidato a Orazio Coclite, voce storica di Radio Vaticana e commentatore per tantissimi anni delle celebrazioni del Papa.

La chiesa dello Spirito Santo sita nell'omonima piazza, è stata progettata nel 1955 dall’architetto Marcello Piacentini e successivamente completata dall’architetto Francesco Speranzini con la facciata che richiama le antiche abbazie abruzzesi a coronamento orizzontale.

Per consentire di lavorare in sicurezza è stata disposta la chiusura di parte del parcheggio antistante la chiesa con apposita ordinanza comunale.