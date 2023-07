Sono 33 i neo diplomati del liceo Misticoni Bellisario con 100 e 100 e lode: i nomi

Sono 33 gli studenti del liceo Misticoni Bellisario che quest'anno si sono appena diplomati con il massimo dei voti. Lo ha fatto sapere l'istituto scolastico a seguito della conclusione degli esami di maturità che hanno visto nei giorni scorsi svolgere le ultime prove orali per i ragazzi neodiplomati.

Per la classe quinta A Vincenzo Ciccarelli (100 e lode), Alysya Di Fabio (100) Lorenzo Leone (100) ed Ernesto Antonio Renzella (100 e lode); per la classe quinta C Elena D'Ortensio (100), Serena Di Giosaffatte ed Elena Di Luzio (100), Giada Germano (100 e lode); per la classe quinta D Paolo D'Angelo, Domenico Giusti (100), Miriam Latora (100 e lode), Giorgia Salerni (100); per la classe quinta E Sara Amiccucci e Daniela Cocco (100), Chiara Novelli (100 e lode); classe quinta F Sara Camplone (100 e lode); Rebecca Cialabrini, Giusy Esposito, Alberto Denis Laudano, Daniele Piccirilli, Ludovica Zannino (100); classe quinta H Lina D'Isidoro, Davide Delli Compagni, Chiara Manetta, Nina Sgarbi, Chiara Ventura (100); classe quinta G Anna Cecilia Mancini e Rebecca Mancini (100); classe quinta N Marta D'Alberto (100); classe quinta M Diego Di Battista, Sveva Ranieri, Martina Trovarelli (100); classe quinta O Jade Hailie Garcia (100).