Diploma con lode per 76 giovani "Sentinelle della civiltà" a Manoppello: è loro il compito di creare un mondo davvero inclusivo

Manoppello ha 76 giovani “Sentinelle della civiltà” e cioè ragazzi ambasciatori della necessità di garantire un mondo più inclusivo e aperto alla diversità. Tanti gli studenti dell'istituto comprensivo che hanno seguito speciali “lezioni” su empatia, disabilità e inclusione sia in classe che in strada anche sperimentando in carrozzina le difficoltà che incontra ogni giorno chi ha problemi di mobilità. A loro è stato consegnato il diploma, con lode, con cui assumono il titolo di “Sentinelle della civiltà” al termine del percorso seguito grazie al progetto dell'associazione Carrozzine Detereminate presieduto da Claudio Ferrante e fortemente voluto dall'amministrazione guidata dal sindaco Giorgio De Luca oltre che dalla dirigente scolastica Maria De Sanctis.

Lezioni speciali attraverso le quali i ragazzi hanno compreso quanto i pregiudizi e le parole siano barriere tanto quelle fisiche: barriere alla partecipazione sociale. A loro è stato fatto capire quanto sia importante cambiare il paradigma nell'uso del linguaggio delle disabilità che mai deve essere un insulto, come purtroppo spesso accade ancora, ma mezzo con cui costruire una società davvero aperta alla diversità.

A loro Ferrante ha raccontato la sua storia e il progetto che porta avanti anche grazie all'esperienza della “passeggiata empatica” che gli alunni hanno vissuto in prima persona. Un corso di inclusione insomma che è stato per loro una due giorni di “laboratorio immersivo” per scoprire le difficoltà che l’ambiente crea a tutti coloro che vivono una condizione di disabilità.

“Sono stati due giorni particolarmente emozionanti per i ragazzi e per noi tutti – raccontano la vicesindaco e assessore alle Politiche sociali Giulia De Lellis e l’assessore all’istruzione Roberto Cavallo –. All’entusiasmo e alla partecipazione nella fase teorica in classe, hanno fatto seguito le intese emozioni suscitate dal percorso empatico seduti in carrozzina, che ha fatto comprendere il significato vero di concetti e termini spesso abusati come disabilità e barriere architettoniche.

“Lezioni del genere – aggiungono sono altamente formative e promettenti per un futuro migliore. Ringraziamo il cavalier Claudio Ferrante che con il suo racconto ha dato ancora più forza al progetto, l’associazione Carrozzine Determinate, la sanitaria Artes di Montesilvano che ha fornito le sedie a rotelle e soprattutto la scuola, con la dirigente, i docenti e i nostri bravissimi studenti che si sono diplomati, con lode, Sentinelle di civiltà e di empatia”.

“Questi progetti sono sempre ospitati nella nostra scuola con entusiasmo da ragazzi e docenti all’interno di programmi d’istituto che mettono al primo posto l’inclusione e l’accoglienza nelle attività quotidiane”, sottolinea la dirigente De Sanctis.

“L’obiettivo ambizioso di questo progetto è di fornire degli strumenti agli studenti per renderli consapevoli poiché possono contribuire fattivamente ad abbattere ogni tipo di barriera culturale o architettonica che di fatto impediscono la piena partecipazione sociale in condizioni di parità ai loro coetanei e, più in generale, a tutte le persone con disabilità – rimarca quindi Ferrante -. Lavoriamo con il progetto Sentinelle di civiltà per accrescere consapevolezze personali e sociali”. Da parte sua il grazie all'amministrazione “per aver creduto e investito in questo percorso”.