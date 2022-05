Il dipartimento di scienze giuridiche e sociali dell'università d'Annunzio in corsa per entrare fra le eccellenze italiane

Importante riconoscimento per il Dipartimento di scienze giuridiche e sociali dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara diretto da Fabrizio Fornari, nell’elenco dei 350 migliori d’Italia ammessi a concorrere per la selezione dei “Dipartimenti di eccellenza 2023-2027” che il Ministero dell’Università e della ricerca ha pubblicato nei giorni scorsi. Il dipartimento migliora nettamente la sua posizione passando da 77 a 86 punti nell’Indicatore della performance Ispd.

Nella graduatoria delle eccellenze ci sono altri due Dipartimenti della “d’Annunzio”, quello di Neuroscienze, Imaging e Scienze cliniche diretto da Stefano Sensi, e quello di Economia, diretto da Michele Rea. Il budget di sviluppo destinato a questi atenei di qualità è di 271 milioni di euro complessivi, inseriti nella legge di bilancio 2017, e punta a premiare con cadenza quinquennale le e più progredite strutture dipartimentali operanti negli atenei statali

La graduatoria è stata stilata dall’Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) sulla base dell’Indicatore standardizzato di performance dipartimentale (Ispd), calcolato tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (Vqr) nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019. Nella successiva fase i 350 dipartimenti selezionati sono chiamati a presentare un progetto quinquennale di sviluppo nel quale definire obiettivi riconducibili a finalità di carattere scientifico e didattico di elevata qualificazione. Sulla base delle proposte ricevute, una commissione nominata dal Mur individuerà i 180 destinatari

del finanziamento. L’elenco dei Dipartimenti assegnatari del finanziamento si conoscerà entro il 31 dicembre 2022.

Il commento di Fornari:

Il Dipartimento di scienze Giuridiche e sociali della d’Annunzio consolida e migliora la propria performance, bissando il lusinghiero risultato già ottenuto nel 2017 per il quinquennio 2018- 2022. Non si tratta di un semplice riconoscimento ma della rinnovata certificazione dell’eccellenza dei progetti di ricerca e di sviluppo elaborati e prodotti in questi anni dal nostro Dipartimento. Tutto questo lavoro è stato attentamente valutato e poi comparato con quello prodotto da tutti i centri di ricerca ed i dipartimenti delle università italiane secondo i rigorosi criteri dell’Anvur. Ora attendiamo con fiducia l’esito dell’ulteriore selezione che verrà fatta entro fine anno. C’è già la giustificata soddisfazione per un di una nuova, avvincente sfida.