Si è dimesso il dirigente comunale Trisi del settore Lavori Pubblici per un'indagine a suo carico

L'architetto Fabrizio Trisi non è più il dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Pescara, più volte contestato da cittadini e operatori commerciali per le scelte fatte negli ultimi anni, un caso su tutti è quello di viale Marconi.

Trisi come sua ultima apparizione pubblica ha presenziato giovedì 8 giugno all'apertura del cantiere per l'avvio dell'abbattimento dello svincolo a trombetta della circonvallazione a San Silvestro.

A far sapere dell'uscita di scena di Trisi è il sindaco Carlo Masci che ha ricevuto una lettera formale.

«Le dimissioni dell’architetto Fabrizio Trisi sono un gesto nobile che denota un profondo senso di responsabilità e del dovere, oltre alla sensibilità di anteporre l’interesse pubblico a quello personale. A lui rinnovo il mio personale apprezzamento come uomo e come professionista, unito al dispiacere per la sua decisione, che comprendo e rispetto», scrive Masci nell’apprendere dell’allontanamento volontario del dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune, il quale ha manifestato in una lettera formale di non poter più svolgere il suo lavoro con la necessaria lucidità decisionale e la normale tranquillità operativa, a seguito di un'indagine a suo carico più volte prorogata. Tale situazione lo sottoporrebbe a una continua tensione psicofisica non più sostenibile nell’esercizio dell’attività professionale.

«Auguro all’architetto Trisi», conclude il primo cittadino, «a di superare al più presto e nel migliore dei modi questa fase e di rivederlo al lavoro con quell’impegno e quella competenza che tutti a palazzo di città gli riconosciamo».