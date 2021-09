L'assessore Cacciatore si è dimesso dalla giunta comunale di Spoltore

Le deleghe di Cacciatore (Politiche Sociali, della Casa, ex Onpi, e Servizi di Pubblica Utilità), non torneranno in capo al sindaco, che ha assicurato la nomina a breve di un suo successore

L'assessore Carlo Cacciatore si è dimesso dal suo incarico nella giunta comunale di Spoltore.

È lo stesso Cacciatore a spiegare le motiviazioni in una lettera al sindaco Luciano Di Lorito.

«Purtroppo», scrive l'assessore, «le particolari condizioni in cui si sono dovute svolgere le attività in ambito politico e gestionale, dettate dal contrasto alla pandemia, non mi hanno più permesso di instaurare, nel suddetto ambito, rapporti interpersonali in grado di favorire un confronto diretto, reale e costruttivo. La mancanza di questi rapporti, essenziali per il mio modo di pormi ed esprimermi per il raggiungimento di risultati, non mi ha consentito, e non mi consente, di svolgere in maniera efficiente ed efficace il ruolo di assessore».

La missiva si conclude con i ringraziamenti al primo cittadino, alla maggioranza, al consiglio e alla giunta per la fiducia accordata in questi anni.

«Grazie a Carlo e al suo contributo abbiamo raggiunto obiettivi importanti, a cominciare dal ruolo di capofila nell'ambito sociale sanitario», ricorda il primo cittadino, «lo ringrazio a nome di tutta la città per l'impegno, la fedeltà e la capacità dimostrata sia nel primo sia nel secondo mandato. Gli siamo grati per quello che ha fatto, ma siamo certi che continuerà a dare un suo importante contributo anche da fuori della macchina amministrativa, continuando a collaborare con noi».