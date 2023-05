"Gravi problematiche e criticità in questura e in prefettura", parte la diffida dei sindacati di polizia

«Formale diffida e costituzione in mora in relazione a gravi problematiche e criticità che caratterizzano le attività di alcuni uffici in seno alla prefettura e alla questura di Pescara, determinando un serio pregiudizio in capo al personale di polizia».

È quella che hanno presentato le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Sap, Siap e federazione Fsp polizia di Stato nei giorni scorsi al ministro dell’Interno, al prefetto di Pescara, al questore di Pescara e al dirigente dell’ufficio amministrativo contabile della questura «in relazione alle perduranti gravi problematiche e criticità rappresentate reiteratamente, che da tempo determinano un serio pregiudizio in capo al personale della polizia di Stato della provincia».

«In modo particolare», si legge in una nota dei sindacati, «sono stati evidenziati i reiterati errori e i ritardi nell’effettuazione dei conteggi delle pensioni del personale della polizia di Stato prossimo alla quiescenza e l’inadeguatezza dell’ufficio amministrativo contabile di far fronte all’evasione delle pratiche demandate, attesa la grave e perdurante carenza di personale. Dall’altro, sono stati illustrati i rilevanti e colpevoli ritardi con cui vengono corrisposti gli anticipi relativi alle missioni del personale della polizia comandato in servizio fuori sede in violazione degli articoli 8 Dpr numero 147/1990 e 6 del Dpr 359/1996.