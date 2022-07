Differenziata in via Aterno, una residente: "In alcuni vicoli aspettiamo da tre giorni al raccolta e nessuno risponde" [FOTO]

L'impegno i cittadini ce lo stanno mettendo in via Aterno, ma a quanto pare con la raccolta differenziata appena partita qualche problema c'è almeno se non si vive sulla strada principale.

E' quanto denuncia una residente a nome di tutto il vicinato: “vorrei segnalare – scrive a IlPescara - che da pochi giorni nella zona di via Aterno è cominciata la raccolta differenziata, molto bello. tutto stupendo se non fosse che in alcuni vicoli non passano a raccogliere la spazzatura da tre giorni compreso oggi. Abbiamo inviato già due pec diverse segnalazioni telefoniche e anche di presenza, ma niente”. Una situazione di disagio per chi vive sulla strada viste anche le alte temperature che, soprattutto in caso di rifiuti organici, si traduce in cattivi odori e insalubrità.