Raccolta differenziata di carta e cartone, pescaresi promossi: 17mila le tonnellate raccolte nel 2021

A Pescara ogni cittadino ha raccolto 54,6 chilogrammi di carta e cartone nel 2021: di tonnellate complessivamente ne sono stata raccolte 17mila.

Un dato importante e in linea con la regione che, sulla raccolta differenziata di questi materiali, ha ottenuto ottime performance. E' quanto emerge dal 27esimo rapporto annuale Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base di cellulosa). Provincia più virtuosa Chieti con più di 23 mia tonnellate raccolte, pari 61,2 chilogrammi per abitante. Dopo i risultati del 2020, il 2021 vede un ulteriore miglioramento per la regione Abruzzo che nel 2021 ha visto la raccolta di 73mila tonnellate di carta e cartone il che vuol dire che ogni abruzzese ha raccolto 56,6 chilogrammi, dato molto vicino alla media nazionale che è di 60,8. “L’Abruzzo ha dato prova di un’ottima resilienza di fronte alle difficoltà che si sono presentate in un anno imprevedibile come il 2021 - afferma Carlo Montalbetti”, direttore generale di Comieco. “Il livello di intercettazione della frazione cellulosica sul totale dei rifiuti prodotti si attesta al 12,3%, a conferma del grande e costante impegno dei cittadini abruzzesi”, aggiunge. Il consorzio ha gestitosul territorio direttamente 67.119 tonnellate, pari al 92,3 per cento della raccolta riconoscendo ai 279 Comuni convenzionati corrispettivi economici oltre 5,5 milioni di euro.

Andando a guardare il dettaglio delle province si nota come le restrizioni e i diversi via libera, dettati dal contesto incerto dell’uscita dalla pandemia, abbiano fatto “soffrire” le province de L’Aquila (-5,2 per cento con 16mila tonnellate raccolte) e di Teramo (-2,3 per cento con 17mila tonnellate raccolte). Nonostante queste contrazioni la raccolta complessiva resta stabile.

A livello nazionale, nel 2021 la raccolta differenziata di carta e cartone delinea una situazione caratterizzata da un andamento ovunque positivo. Oltre 3,6 milioni di tonnellate di materiale cellulosico sono stati differenziati complessivamente in tutto il Paese, in crescita di oltre 110 mila tonnellate (+3,2 per cento). La media pro-capite nazionale supera per la prima volta i 60 chilogrammo per abitante. Dal rapporto Comieco risulta come l’Italia per il secondo anno consecutivo abbia raggiunto l’obiettivo Ue 2030 per il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici fissato all’85 per cento, traguardo tagliato già l’anno precedente con 10 anni di anticipo.