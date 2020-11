Diego Armando Maradona a Silvi, ecco la foto al ristorante "L'isola felice"

Il legame di Diego Armando Maradona con la nostra regione non riguardava soltanto Pescara, con le partite giocate dal suo Napoli allo stadio Adriatico, ma anche ad esempio Silvi, dove 'el Pibe de Oro' si recò una volta per mangiare, scegliendo il ristorante "L'isola felice" in cui ai tempi lavorava anche un giovane Quintino Marcella, noto chef abruzzese.

L'episodio risale alla seconda metà degli anni '80 ed è stato ricordato ieri su Facebook dallo stesso Marcella, pubblicando una foto che testimonia quell'incontro, avvenuto ormai più di un trentennio fa nel noto locale della cittadina teramana. Quintino Marcella ha anche scritto un breve messaggio che riportiamo qui di seguito: