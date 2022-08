De Angelis, prime parole da presidente della Tua: "Laborioso compito da svolgere"

Gabriele De Angelis parla per la prima volta da presidente della Tua. Oggi il professionista ha trascorso il primo giorno in azienda per sbrigare le formalità legate al suo insediamento.

Queste le parole di De Angelis, affidate a una nota: "Sono onorato per questa nomina e ringrazio il presidente Marco Marsilio per aver accolto con favore l’indicazione arrivata da alcuni consiglieri regionali di maggioranza. Vedo la presidenza della Tua non tanto come un ruolo da ricoprire, quanto come un laborioso compito da svolgere. Un compito in cui non ci si può limitare a portare avanti ciò che ha prodotto una buona e soddisfacente gestione in un’ottica di continuità, ma in cui occorre sforzarsi per capire in anticipo le future opportunità. Nell’ambito di un settore in continua evoluzione".

De Angelis parla anche di "un compito per rendere Tua ancora più solida, innovativa e, quindi, protagonista degli anni avvenire. Voglio anche esprimere i migliori auguri di buon lavoro nei confronti degli altri membri del consiglio di amministrazione che, insieme al sottoscritto, intraprenderanno questo cammino con spirito di servizio per la collettività", conclude il neo presidente della società di trasporti pubblici.