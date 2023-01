La diabetologia festeggia i trent'anni di attività: una crescita costante quella del presidio sanitario

Era il 2 gennaio del 1993 quando a Pescara è stata aperta la diabetologia. Una realtà quasi pionieristica che grazie ai medici che l'hanno avviata oggi è un'eccellenza del territorio fatta di competenze e un'attività che si è ampliata abbracciando tutte le patologie di interesse endocrinologico e metabolico tanto da diventare nel 2012 una Unità operativa complessa territoriale guidata dal professor Agostino Consoli.

Proprio lui era, in qualità di specializzando, tra quelli che quel 2 gennaio del 1993 arrivò a Pescara grazie alla convenzione ancora esistente tra la Asl e l'università d'Annunzio. A guidare quel primo “team” era il professor Fabio Capani, docente ordinario proprio all'università, in qualità di direttore medico della divisione di ematologia insieme alla dottoressa Giuliana La Penna dirigente medico della Asl. Oltre a Consoli c'erano anche Moreno D'Emilio ed Antonio La Torre al tempo specializzandi di medicina interna, oltre alle infermiere Lia Cucco, Antonina Legnini ed Anna Maria Pietrantoni e l'assistente sociale Maria Luisa Di Berardino.

La struttura era collocata al piano terra della palazzina (all’epoca non ancora ristrutturata) che ospita oggi la direzione generale aziendale, per essere poi trasferita in via provvisoria, causa l’ulteriore ammaloramento dei locali che la ospitavano, all’ottavo piano dell’allora inaugurando ospedale monoblocco, per approdare poi, in una sistemazione più adatta ad una struttura ambulatoriale, al piano terra del monoblocco stesso.

Agli inizi degli anni 2000, nell’ambito di una riorganizzazione degli spazi aziendali, la struttura era stata trasferita al piano terra e primo piano dell’edificio situato in via Paolini 51 per approdare poi un anno fa negli spazi adeguati ed appena ristrutturati del IV e V piano dell’edificio in Via Rieti 47, ex sede del distretto sanitario di Pescara Sud.

Oggi quel team è cresciuto in modo proporzionale con l'attività prestate ed è costituito da 7 medici con contratto a tempo indeterminato (4 di essi docenti della università d’Annunzio in convenzione) e 2 medici con contratto a tempo determinato. Completano l’organico 6 infermieri, 2 dietiste, una ortottista e, da qualche settimana, uno psicologo.

Contribuiscono inoltre alle attività della struttura i medici in formazione della scuola di specializzazione in endocrinologia della università di Chieti.

Un'attività costante e intensa quella diabetologia che ha a disposizione ora ambulatori dedicati al diabete di tipo 1 ed alla alte tecnologie (sensori di glucosio, micro-infusori di insulina, utilissimi per gestire questa patologia), al piede diabetico, al diabete in gravidanza, alle patologie endocrino-oncologiche, all’ago-aspirato tiroideo, alla obesità ed alle altre patologie metaboliche (dislipidemie, iperuricemia e così via). Presso la struttura vengono eseguiti esami strumentali di screening per le principali complicanze del diabete (retinografia, eco-doppler dei vasi sovra-aortici e dei vasi degli arti inferiori, elettrocardiogramma).

Alto anche il tasso di informatizzazione della struttura dotata anche di una cartella clinica elettronica collegata direttamente con i medici di medicina generale di un software che permettono la trasmissione dei dati in sicurezza. A completare il quadro l’applicazione della telemedicina. Insomma trent'anni di lavoro e specializzazione che ne fanno oggi un punto di riferimento per i pazienti di tutto il territorio e non solo.