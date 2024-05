Di Corcia (associazione consumatori Acu) a Masci: "Spostato illegittimamente il presepe di piazza Sacro Cuore"

Luigi Di Corcia, presidente regionale dell'associazione consumatori Acu (Cruc Regione Abruzzo) ha inviato una pec al sindaco di Pescara, Carlo Masci.

Lo scopo è quello «di rappresentare la problematica relativa al gruppo scultoreo denominato "Natività" presente in piazza Sacro Cuore la cui collocazione, precedentemente agli odierni lavori di rifacimento della piazza, era di fronte al santuario del Sacro Cuore».



«Detta scultura», sottolinea Di Corcia, «è stata realizzata dal docente Petronio Del Ponte in collaborazione con gli studenti del Mibe ed è stata posizionata nella suddetta piazza nel 2018 con la delibera della giunta comunale numero 209 del 2018. Il professor Del Ponte riferisce che, in seguito a rilievi effettuati sul posto, tenuto conto della presenza architettonica del santuario Sacro Cuore, su richiesta dell’associazione Templari d’Italia, gli fu dato l’incarico di realizzare un gruppo scultoreo che rappresentasse la Natività. Per rendere l’opera in continuità con il “luogo”, si utilizzarono materiali e tecniche esecutive affini a quelle del santuario. Non va dimenticato che alla fine degli anni quaranta lo scultore A. Malorgio eseguì nel suddetto santuario il portale, il rosone e le finestre in stile romanico/gotico in” pietra paglierina” della Maiella, proveniente dalle cave di Lettomanoppello. Tenuto conto di tutto ciò si è deciso di posizionare la nuova opera di fronte al prospetto dell’edificio religioso».



Poi Di Corcia aggiunge: «Il prof.t. Del Ponte coinvolse anche gli alunni del liceo artistico in alcuni passaggi del percorso esecutivo del gruppo plastico/scultoreo.

Attualmente, a fronte dell'inizio dei lavori in piazza Sacro Cuore, tale complesso scultoreo è stato illegittimamente spostato (rompendo alcune sue parti del basamento) e riposizionato, in modo del tutto irregolare, poiché non accompagnato da alcuna delibera di giunta in tal senso, su suolo pubblico a fianco alla chiesa del Sacro Cuore senza neppure una delimitazione del luogo. Si evidenzia che non è dato sapere, a oggi, che sorte subirà il detto manufatto artistico e che intenzioni ha l'attuale governance circa il suo ricollocamento».



Dall’associazione dei consumatori non si escludono a breve azioni clamorose dal punto di vista mediatico per accendere i riflettori sul presepe artistico.