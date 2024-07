Deserto anche il secondo bando per l'affidamento del primo piano del mercato coperto di piazza Muzii

“Gara inutilmente esperita”. Nonostante il bando ricalibrato con una notevole riduzione della proposta economica, per la riqualificazione del mercato coperto di piazza Muzii non è arrivata nessuna proposta economica con dunque il secondo tentativo di affidamento di quel primo piano ancora oggi chiuso, è caduto nel vuoto. Questo quanto conferma l'atto di deliberazione pubblicato sull'albo pretorio del Comune.

Nessuna offerta per la gara del 17 luglio seguita al bando pubblicato ad aprile per un importo di 916mila 700 euro (compresi i 26mila 700 euro di oneri della sicurezza) a fronte degli oltre 2 milioni di euro del primo bando cui pure non rispose nessuno.

L'obiettivo dell'amministrazione, come sempre dichiarato, è quello di affidare la struttura così che degl importanti interventi di riqualificazione necessari si occupi chi il mercato Muzii sarà chiamato a gestirlo facendone un luogo vitale e centrale per la vita cittadina con a carico dell'operatore aggiudicatario anche le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della porzione spettante.

L'allora assessore comunale al commercio Alfredo Cremonese riconfermato nel ruolo in attesa però dell'assegnazione delle deleghe, e la neo assessore comunale Zaira Zamparelli che era invece consigliera comunale cui era stata affidata la gestione del rilancio dei mercati (entrambi esponenti di Fratelli d'Italia), hanno sempre ribadito la volontà di dare nuova vita al mercato di piazza Muzii. Da capire dunque se ci sarà un nuovo bando e se, nel caso, si procederà ad un ulteriore modifica del valore economico per centrare l'obiettivo.

Tutto da capire. Quel che è certo è che l'unica realtà che rispose all'indagine di mercato del novembre 2023 per valutare le manifestazioni d'interesse per la gestione del mercato è la fondazione Pescarabruzzo per una concessione che, si ipotizzava al tempo, poteva andare dai 10 ai 30 anni. La fondazione propose quindi la sua idea: realizzare un “Nuovo spazio del factory design”, una struttura da usare per laboratori per i giovani e per esposizioni in tema di moda e design che può diventare uno strumento di introduzione al mondo del lavoro.

Proposta o meno il bando è comunque andato deserto per cui per ora almeno al mercato Muzii tutto resta com'è.