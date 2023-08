Niente da fare per il ripristino del collegamento marittimo con la Croazia: il bando va deserto

Niente da fare per il ripristino del collegamento Pescara-Croazia. Anche questa volta il bando pubblicato nei mesi scorsi sul sito del Comune di Pescara, è andato deserto. La conferma arriva dalla camera di commercio che si era occupata della sua predisposizione. Da capire dunque se ve ne sarà un altro per tentare di riavere il collegamento per il 2024, ma allo stato attuale delle cose di tornare ad unire le due sponde non se ne parla.

Da quanto si apprende ci sarebbero stati almeno un paio di soggetti interessati, ma alla fine di proposte concrete al bando scaduto il 21 luglio non ne sono arrivate.

Per rendere più appetibile la cosa era stato previsto un contributo fino a 200mila euro per riavere il collegamento che sarebbe dovuto partire dal porto turistico e garantire il trasporto di almeno 300 passeggeri per il triennio 2024-2026. Un incentivo che però non è stato sufficiente.

Anche per quest'ultimo bando così come in quello che lo aveva preceduto, era chiarito che l'iniziativa è condotta dalla camera di commercio di Pescara in sinergia con il porto turistico Marina, la capitaneria di porto, il Comune, la Regione Abruzzo e l’autorità di sistema portuale del mar Adriatico centrale. L'intenzione c'è, ma per ora non sembrano esserci operatori sufficientemente interessati. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e in vista della prossima stagione e se, alla fine, si riuscirà a riavere un collegamento che certamente alla città manca.