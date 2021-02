Deposta la terza corona d'alloro sulla lapide per le vittime delle Foibe dopo il duplice atto vandalico [FOTO]

A 36 ore dal secondo atto vandalico ai danni della corona sulla lapide per ricordare i morti delle foibe e gli italiani di Venezia Giulia, Istria e Dalmazia costretti all’esodo, l'amministrazione comunale ha deposto la terza corona d'alloro come omaggio in occasione del giorno del ricordo celebrato ogni anno il 10 febbraio.

Presenti il sindaco Carlo Masci, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, la vicepresidente dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, Donatella Bracali, e i consiglieri Vincenzo D'Incecco e Maria Rita Carota sono tornati dinanzi al monumento che ricorda quelle vittime dell'odio e dell'intolleranza: