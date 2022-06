Via Lago di Borgiano: il 29 le palazzine vanno giù ed è imminente lo sgombero in via Lazio a Montesilvano

L'abbattimento delle palazzine di via Lago di Borgiano inizierà il 29 giugno, mentre domani è il termine ultimo per gli assegnatari degli appartamenti dello stabile di via Lazio (già tutti ricollocati), a Montesilvano, per portare via le masserizie, ovvero i mobili e tutti gli oggetti di proprietà: per chi non provvederà e vorrà riprendere le sue cose nei giorni successivi è prevista la spesa per l'eventuale apertura e richiusura dell'appartamento. Se richieste non ne arriveranno il materiale sarà considerato abbandonato e dunque rimosso al momento dello sfratto esecutivo e quindi lo sgombero forzato. Sgombero forzato che è "imminente". A dirlo a IlPescara è l'assessore comunale alla politica della casa Isabella Del Trecco.

Per quanto concerne la demolizione delle tre palazzine di via Lago di Borgiano sgomberate a seguito dell'inagibilità constatata subito dopo il terremoto del centro Italia, era il 2017, si spera di completare tutti i lavori entro tre mesi, compresi quello dello smaltimento dei materiali. A quel punto, spiega l'assessore, si inizierà con i bandi per l'assegnazione dei lavori per la costruzione di una nuova piazza. L'auspicio, aggiunge, è quello di fare tutto in breve tempo.

Per quanto riguarda invece gli appartamenti di via Lazio l'attività è quotidiana, spiega ancora del Trecco. Domani, come da cronoprogramma, è l'ultimo giorno utile per sgomberare gli appartamenti e per gli abusivi di lasciarli definitivamente. Passata l'ultima data utile sarà fissata quella per lo sgombero e lo sfratto esecutivo di cui si occuperanno le forze dell'ordine. Data, assicura Del Trecco, molto vicina.