Demolite le isole spartitraffico lungo viale Marconi, il comitato Strada Parco Bene Comune: "Misero siparietto"

Il comitato Strada Parco Bene Comune commenta la decisione dell'amministrazione comunale Masci di demolire le isole spartitraffico di viale Marconi, di recente costruzione. Il comitato ricorda il progetto dell'amministrazione comunale Alessandrini con due corsie riservate agli autobus, zero isole salvagente e persino la pista ciclabile poi bocciato dai commercianti e residenti per la perdita di posti auto:

"L’assessore Civitarese, promotore dell’iniziativa progettuale, fu costretto alle dimissioni in polemica col sindaco che non lo aveva sostenuto. Questi i fatti, documentati e inconfutabili.

Oggi, dopo la demolizione delle isole salvagente nuove di zecca, con tanto di segnaletica orizzontale e verticale, non si dimette nessuno dei responsabili di questo misero siparietto?

Ma non era stato scritto e sostenuto che le isole salvagente, scambiate grossolanamente per banchine di fermata, sarebbero state appena un pochino rimodellate e ridimensionate, senza spese indebite per la fiscalità generale?"

Il comitato rivendica poi il merito civile di avere segnalato all'amministrazione comunale i grossi errori di progettazioni a cui, dopo mesi, si è dovuto rimediare.