La scuola media Mazzini verrà demolita e ricostruita, deciso il plesso dove verranno spostati gli studenti

È stata decisa la destinazione degli studenti della scuola media Mazzini di via Regina Margherita a Pescara che verrà demolita e successivamente ricostruita.

Dal prossimo anno scolastico infatti il plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado "Giuseppe Mazzini" sarà indisponibile.

L'avvio dei lavori di demolizione è infatti previsto dal mese di luglio del 2023.

Come fanno sapere dal Comune «è stata trovata e condivisa la soluzione più razionale ed efficiente per far fronte all’indisponibilità del plesso scolastico».

«In piena intesa con la dirigente scolastica Elena Marullo», spiega il vicesindaco e assessore alla Pubblica Istruzione, Gianni Santilli, «si provvederà dall’inizio del prossimo anno scolastico allo spostamento degli alunni all’interno della scuola primaria “Luigi Illuminati”. Il plesso di via Regina Elena rappresenta il luogo più congeniale per il temporaneo trasferimento delle attività didattiche della scuola “Giuseppe Mazzini”, riducendo al minimo gli eventuali disagi degli alunni e delle famiglie».

Il provvedimento di spostamento delle aule interesserà l’anno scolastico 2023/2024, periodo interessato dai lavori di abbattimento del vecchio stabile e di edificazione della nuova struttura, con criteri più moderni e funzionali. I fondi per la realizzazione dell'intervento derivano dalla banca europea degli investimenti.