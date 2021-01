Il cantautore Dèlè dedica un brano alla toccante storia di Chiara ed Edoardo

Enrico Leonello (questo il suo vero nome) ha pubblicato il singolo "Resta qui", dedicato a una ragazza scomparsa per un tumore il 19 giugno, soltanto due giorni dopo aver ricevuto la promessa di matrimonio da parte del suo compagno

Il cantautore Dèlè dedica una canzone alla toccante storia di Chiara ed Edoardo, che ha fatto il giro del web. Enrico Leonello (questo il suo vero nome) ha infatti pubblicato il singolo "Resta qui", dedicato a una ragazza scomparsa per un tumore il 19 giugno, soltanto due giorni dopo aver ricevuto la promessa di matrimonio da parte del suo compagno.

Il videoclip, disponibile su YouTube, ha appena superato le 100.000 visualizzazioni. Girato in gran parte tra il ponte del mare, la riviera e il molo nord, si alterna alle immagini degli stessi Chiara ed Edoardo:

"Il loro video con la proposta di matrimonio - spiega Dèlè - ha commosso l'Italia intera, totalizzando ad oggi 1.600.000 visualizzazioni, e a me ha ispirato questa canzone. Alcuni importanti quotidiani nazionali hanno già parlato di questa storia, e io li ringrazio".

È possibile ascoltare "Resta qui" su tutte le piattaforme digitali come iTunes, Spotify e Amazon Music. Il brano, firmato da Dèle sia per il testo sia per la musica, è stato poi arrangiato dal tenore montesilvanese Piero Mazzocchetti, maestro del giovane artista.