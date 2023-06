La denuncia di una lettrice: "Erba alta e degrado nel laghetto di Villa Sabucchi", Santilli: "Problema in risoluzione entro pochi giorni"

Una nostra lettrice ci ha segnalato una situazione di degrado e abbandono nel parco di Villa Sabucchi, in particolare nella zona del laghetto dove si nota erba molto alta con problematiche anche legate al ristagno dell'acqua nello specchio d'acqua:

"Sono una cittadina pescarese che abita vicino strada parco e frequenta tantissimo il parco Villa Sabucchi. Vi mostro il degrado in quale si trova il laghetto con la speranza che attraverso di voi si può trovare una soluzione per dare vita e decoro a questo posto. Il parco e molto frequentato da famiglie con i bambini,da persone anziane,la sera dai commensali in pizzeria, area cani, e vederlo così con tutti i disagi connessi( zanzare ,topi,bisce) fa rimanere male. Nel centro della città è un polmone verde ed è un grande peccato lasciarlo così"

Abbiamo interpellato il vicesindaco e assessore Gianni Santilli, che ci ha spiegato che il parco è gestito dall'associazione Laad, e dunque non di competenza diretta del Comune per quanto riguarda la manutenzione: "Sono stato informato che vi sono problematiche legate alla rottura di una delle pompe dell'acqua del lago che verrà in brevissimo tempo sostituita, oltre allo sfalcio dell'erba. La Laad però ci ha anche fatto presente che quel laghetto spesso è oggetto di azioni inacettabili da parte di cittadini che ci gettano tartaruche, pesci rossi e anche carpe."