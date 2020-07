La denuncia di un lettore: "Ancora degrado e una discarica a cielo aperto in viale Bovio" [FOTO]

Vorrei fare l’ennesima segnalazione di degrado in viale Bovio, una discarica a cielo aperto tra marciapiede e parcheggio, con i pedoni costretti a schivare i rifiuti per poter camminare. Una situazione inaccettabile, per di più in una zona frequentata e trafficata, segno di una mancanza di civiltà e un’assenza di controlli inaccettabili