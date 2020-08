La denuncia di un lettore: "Degrado ed accampamenti in via Lago di Campotosto, situazione inaccettabile"

Un nostro lettore, residente in via Lago di Campotosto a Pescara, ci segnala la situazione di estremo degrado che si vive nella zona del supermercato Eurospin, in particolare nel parcheggio di fronte dove vi sono bivacchi, sporcizia e senzatetto ormai da diversi mesi senza alcun intervento:

Gentile redazione, segnalo lo stato di degrado che assistiamo inermi in via lago di Campotosto zona Eurospin! Sono scene che attestano l’incapacità e la mancanza di volontà di gestire una situazione di emarginazione! Mi domando solo una cosa: se questo degrado si perpetuasse sotto casa del sindaco? Grazie per l’ascolto!