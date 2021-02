Degrado, sporcizia e gente che urina: benvenuti in piazza Santa Caterina [FOTO]

Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalarci la situazione, sempre più difficile, che si registra nel pieno centro di Pescara, praticamente alle spalle della movida di via Cesare Battisti e piazza Muzii

Gente che urina dalla mattina alla sera, incurante di tutto e tutti. Ma anche sporcizia e rifiuti vari. Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalarci la situazione, sempre più difficile, che si registra in piazza Santa Caterina, nel pieno centro di Pescara, praticamente alle spalle della movida di via Cesare Battisti e piazza Muzii:

"Purtroppo da anni noi residenti discutiamo con ogni tipo di giunta per le condizioni in cui versa questa zona - dice la donna - e un mese fa ho avuto al riguardo un alterco proprio con il sindaco Masci, che cerca di rassicurarci dicendo che lì c'è un vigile a controllare. Ma noi non siamo tranquilli".

Sono anni che le amministrazioni si succedono cercando invano di risolvere la questione: ci provò, ad esempio, Luciano D'Alfonso, che quando era sindaco organizzò un incontro pubblico con i cittadini. All'epoca, per rassicurare sull'emergenza sicurezza, era stata da poco installata una rete di ferro intorno ai giardinetti che si trovano nel centro della piazza, e D'Alfonso precisò che tale recinzione non doveva "essere di un'altezza stile Alcatraz" per evitare di dare l'idea di una piazza blindata. Già allora, infatti, si iniziava ad avere paura per un crescente degrado che purtroppo, nel tempo, è solo peggiorato.

Le giunte Mascia e Alessandrini hanno provato ad arginare il problema ma, oggi che al governo della città c'è Carlo Masci, le cose non sembrano ancora essere migliorate. Nel frattempo è passato circa un ventennio: "L'attuale amministrazione ha fatto propaganda organizzando un consiglio comunale in questa piazza due anni fa, e ovviamente non è cambiato nulla", denuncia la nostra lettrice, che evidenzia anche come fosse stato fatto un bando sulla gestione di piazza Santa Caterina, "ma l'associazione vincitrice si è ritirata".