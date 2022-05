Niente differenziata nel quartiere San Giuseppe: rifiuti preda di piccioni, topi e scarafaggi

Rifiuti gettati in strada e buste aperte da piccioni, gabbiani e topi per rubare un po' di cibo e adesso la zona si è anche riempita di scarafaggi. A denunciare a IlPescara lo stato di degrado del quartiere San Giuseppe è un residente che lamenta l'inciviltà di molti residenti che non fanno la differenziata, così come si dovrebbe, rendendo ormai la situazione invivibile.

“Ogni giorno è una sorpresa: ti affacci e vedi panorami come quelli in foto”, spiega dopo aver immortalato la situazione che si vive in zona. “Io come altre persone che ci affacciamo su questa posizione della strada abbiamo fatto segnalazioni al sindaco e ad Ambiente, loro ci ascoltano e ci rispondono, ci dicono che hanno messo telecamere mobili e hanno fatto anche multe salate, ma comunque i risultati non si vedono”. Il residente spiega che praticamente con cadenza quotidiana manda le foto a chi di dovere. Gli operatori arrivano e raccolgono, ma “dopo dieci minuti passano le solite persone e lasciano la spazzatura come se niente fosse. Non se ne può più, ormai sono di casa piccioni, gabbiani, topi e ora anche scarafaggi”.