Pignoli scrive alla polizia locale: "Persone moleste e degrado sotto il ponte della Libertà e in via dell'Emigrante: si sgomberi"

Con una lettera inviata al comandante della polizia locale Danilo Palestini, il consigliere comunale Massimiliano Pignoli chiede di intervenire immediatamente per sgomberare il sottopasso del ponte della Libertà di via Aterno (all'ingresso dell'asse attrezzato) e l'edificio in disuso di via dell'Emigrante dove, denuncia “stazionano persone senza fissa dimora che arrecano disturbo”.

“Sono stato informato negli ultimi giorni da diversi cittadini che sotto il ponte vi sono persone, probabilmente senzatetto, che bivaccano all’interno del sottopasso, arrecando notevole disturbo alla quiete pubblica e dei residenti della zona. Sul posto e nell’area adiacente anche la situazione igienica non è delle migliori considerando la presenza di bottiglie rotte che rappresentano anche un pericolo, oltre a residui alimentari – riferisce -. Una situazione che non può essere più tollerata e che mi ha spinto a chiedere l’intervento della polizia locale per riportare l’ordine e il decoro nell’area”.

Una situazione simile si vivrebbe anche al civico 59 di via dell'Emigrante per il quale già quattro mesi fa aveva chiesto di intervenire, ricorda Pignoli. Il riferimento è ad un fabbricato ormai vuoto e inutilizzato circondato da folta vegetazione dove, gli hanno riferito i residenti, “la recinzione perimetrale è stata divelta e che all’interno si registra la presenza di diverse persone”.