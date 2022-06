Ponte di Capacchietti, lungo la ciclabile divani, materassi e bottiglie di birra: la denuncia di un lettore

Una foto che dice più di mille parole. Percorrendo la ciclabile, all'altezza del ponte Capacchietti, qualcuno ha accatastato un divano, un materasso e altri oggetti impedendo non solo il passaggio, ma, se le bottiglie di birra che si vedono nella foto inviataci dal lettore sono state poggiate lì dopo il consumo, anche un vero e proprio soggiorno a cielo aperto. Una situazione di degrado denunciata a IlPescara da un lettore che auspica una rimozione immediata dei materiali e un ripristino dei luoghi per consentire a chi percorre la pista ciclabile di farlo in totale sicurezza.