La denuncia di Fioriti di Contribuenti Abruzzo: "Degrado e sporcizia inaccettabili all'incrocio fra viale Marconi e via Elettra" [FOTO]

Sporcizia e rifiuti accumulati in modo inaccettabile davanti e dentro i cassonetti all'altezza di viale Marconi, adiacente alla stazione di servizio Eni all'incrocio con via Elettra. La denuncia arriva dal presidente dell'associazione consumatori contribuenti Abruzzo Fioriti, che ha parlato di una situazione indecente, che va avanti ormai da mesi, uno spettacolo indegno a livello visivo ed anche preoccupante a livello igienico e sanitario:

Con il sudiciume che fuoriesce dai sacchi posizionati a terra e che da tempo ha impregnato la pavimentazione, creando un circuito negativo e malsano. Senza contare-la presenza periodica di materiale di risulta, vecchi elettrodomestici ed altro. La situazione è precipitata a livello volumetrico in presenza di rifiuti posizionati a terra e provenienti da altre zone della città , in concomitanza con l'isola ecologica di via Elettra. Anche la palazzina di viale Marconi, di recente, ha approvato in sede condominiale identica richiesta da inviare al comune