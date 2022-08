La denuncia di Blasioli (Pd): "Degrado nel vecchio svincolo della circonvallazione, si rischiano nuovi incendi"

“Degrado ed abbandono nei pressi del vecchio svincolo della circonvallazione” e “nuove potenziali cause d'innesco ad un anno di distanza dall'incendio della riserva dannunziana”. A denunciarlo è il consigliere regionale Antonio Blasioli (Pd) che sollecitato da alcuni residenti è andato sul posto, per la precisione lì dove c'è il vecchio svincolo della circonvallazione che si trova a pochi metri dalla strada che conduce al cimitero di San Silvestro. Una situazione di degrado che una cittadina aveva già segnalato a IlPescara, con il presidente della commissione sicurezza Armando Foschi che aveva fatto sapere che la competenza è dell'Anas e che la stessa era stata già sollecitata alla pulizia del tratto che, evidentemente, non è stata ancora fatta. Sollecitazione che ora anche Blasioli ha deciso di inviare sia all'Anas che al Comune per avere certezza della competenza, ma anche per chiedere “che l'area venga bonificata, sgomberando l'accampamento abusivo e ripristinando un cancello di accesso allo scopo di prevenire nuovi fenomeni di abbandono”.

“Pur senza avvicinarmi troppo, per ragioni di sicurezza, all’area interessata, ho potuto rilevare una situazione potenzialmente molto pericolosa. Nell’ultimo tratto di strada insiste infatti un accampamento di senza fissa dimora che stazionano tra mobili abbandonati, laterizi e rifiuti di ogni genere, oltretutto in uno spazio ricco di sterpaglie e ramaglie che possono contribuire ad innescare principi di incendio – sottolinea Blasioli -. Ora, il fatto in questione potrebbe essere rubricato come uno degli innumerevoli episodi di abbandono e degrado, tuttavia la vicinanza con la riserva dannunziana desta un certo allarme e impone una rapida soluzione.

Come spiegato da Foschi nei giorni scorsi, se l'Anas non procederà, compito di bonificare è della società Ambiente con i costi però a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.