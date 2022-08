Cartoline dal centro: la pavimentazione dei portici è in pessime condizioni [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per denunciare lo stato di degrado e dissesto della pavimentazione che si trova sotto ai portici, situati "in pieno centro a Pescara, più precisamente all'altezza di via Parini".

Siamo a pochi passi da piazza Salotto, e il cittadino evidenzia che "questa è la visuale che i turisti e gli abitanti della zona hanno davanti quando passano da queste parti. La pavimentazione è in pessime condizioni, e in più punti è rotta, con le mattonelle che si sono staccate e giacciono sparse per terra".

Non è, dunque, soltanto un problema di decoro, ma anche di sicurezza: "Ogni tanto qualcuno qui inciampa", evidenzia infatti il lettore, che conclude: "Bisognerebbe sistemare quanto prima la situazione, anziché aspettare di intervenire soltanto dopo che qualcuno si sarà fatto male".

Il sindaco Carlo Masci, interpellato da IlPescara.it, fa sapere che "stiamo già restaurando la zona dei portici vicino alla farmacia Vizioli, che versa in condizioni notevolmente peggiori. Va ricordato che quelle sono aree private di uso pubblico". Proprio così: Masci spiega che "i portici, sia nella zona nord che nella zona sud, sono aree private di uso pubblico. Attualmente il Comune sta intervenendo nella zona nord, molto più degradata rispetto a quella che sta all'altezza di via Parini". Una volta terminati questi lavori, si ragionerà anche su un'eventuale riqualificazione della zona sud.