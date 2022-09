Erbacce, sporcizia e strade e marciapiedi rotti dietro l'istituto Manthoné, un cittadino: "Il Comune non sa neanche dove siamo"

Marciapiedi impraticabili perché rotti e invasi dalle erbacce e strade piene di buche che rappresentano un rischio per automobilisti, pedoni, ciclisti e motociclisti, ma anche immondizia abbandonata ovunque e sporcizia dappertutto.

Gli spazi antistanti le palazzine che si trovano dietro l'istituto Manthonè sono in una situazione di degrado totale e a denunciarlo è un cittadino che aggiunge: “il Comune non sa neanche dove si trova questa zona”, sottolineando il senso di abbandono di chi vive nella zona. Ed è proprio all'amminisrazione che si rivolge perché prenda atto della situazione vissuta dai residenti e perché intervenga per ridare decoro al luogo.