Degrado e abusivismo emergono dopo l'abbattimento dei ruderi in via Gobetti [FOTO]

Una realtà di degrado e abusivismo è emersa dall'abbattimento dei ruderi in via Gobetti a Pescara.

All'interno del cantiere della Immotrading per la riqualificazione dell’area, le vecchie catapecchie diroccate erano puntualmente abitate e dagli interni sono venuti fuori bomboloni del gas usati per cucinare e riscaldarsi, stufe, fornelletti, materassi con coperte e vecchi abiti, sedie, pezzi di cucina e tantissime bici di dubbia provenienza.

«È evidente», sottolinea Armando Foschi, presidente della commissione Sicurezza, «che tra quei ruderi qualcuno aveva arbitrariamente trovato casa, peraltro in una condizione di assoluto pericolo».

Semore Foschi annuncia che «ora, abbattuto il primo lotto, non è finita perché sempre in via Gobetti, a poca distanza, vicino a una struttura commerciale, c’è un’altra situazione di degrado dove, ugualmente, ci sono presenze e testimonianze fotografiche di attività quotidiane. Porteremo anche questo secondo problema in Commissione per concentrare i nostri sforzi su tale situazione».