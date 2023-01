Installato un defibrillatore semiautomatico nella scuola Domus Mariae

Un nuovo defibrillatore semiautomatico (Dae) è stato installato da Formiamo Formazione nella scuola dell'Infanzia e Primaria Domus Mariae di Pescara.

Il nuovo e moderno Dae è stato acquistato con il contributo della formazione svolta ai genitori sulle manovre di disostruzione e primo soccorso dal centro di formazione Formiamo Formazione e dall’istituto scolastico.

Capofila di questo progetto è la Formiamo Formazione di Francesco Bevilacqua che gratuitamente ha erogato il corso di formazione per i genitori che con il loro contributo economico volontario hanno permesso l’acquisto di un defibrillatore semiautomatico Dae per la cardioprotezione dell’istituto.

Entusiasti dell’iniziativa la dirigente scolastica e tutto il corpo docente per questa importante iniziativa a tutela dei bambini e di tutti gli addetti dell’istituto mirata ad aumentare la sicurezza e il primo soccorso. Il responsabile della Formiamo Formazione, Francesco Bevilacqua, conclude rimarcando l’importanza della cardioprotezione degli istituti scolastici e di tutti i luoghi comuni per dare elevate possibilità di salvare una vita umana in caso di arresto cardiaco: «Chiaramente alla base di tutto ci deve essere sempre una adeguata formazione alle manovre di rianimazione cardiopolmonare, di primo soccorso e utilizzo de defibrillatore semiautomatico».