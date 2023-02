Donato un defibrillatore all'associazione "Sos Volontariato" dal Comune di Cepagatti

L'amministrazione comunale di Cepagatti ha donato un defibrillatore all'associazione onlus "Sos Volontariato". Lo ha fatto sapere l'assessore Camillo Sborgia. Si tratta di un dispositivo automatico molto utile che potrà essere utilizzato, se necessario, durante eventi e manifestazioni pubbliche migliorando la sicurezza per tutta la collettività. L'associazione, infatti, che dispone di 30 volontari, da anni svolge attività sul territorio ed ora i volontari stessi dovranno frequentare un breve corso di formazione tenuto da operatori della Asl di Pescara. Sborgia auspica che questo gesto possa essere da stimolo per altre associazioni di volontariato che lavorano sul territorio comunale per migliorare la sicurezza pubblica dei cittadini.