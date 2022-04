De Collibus (Archeoclub): "Le potature drastiche degli alberi ne mettono a rischio la sussistenza"

Ieri mattina in via Paolini, davanti all’ingresso del vecchio ospedale civile "Santo Spirito", gli operai hanno provveduto alla potatura degli alberi presenti lungo la strada.

Alle operazioni ha assistito il presidente dell'Archeoclub di Pescara, Giulio De Collibus, che sui social scrive: "Solo gli ignoranti non sanno che le potature drastiche degli alberi ne mettono a rischio grave la sussistenza. A Pescara la maggior parte di essi gode infatti di cattiva salute proprio per questo motivo. È anche risaputo che le potature vanno evitate in primavera, periodo della riproduzione della avifauna. Ma a Pescara si continua tranquillamente".

De Collibus torna dunque a contestare la gestione del verde in questa città, con particolare riferimento alla potatura delle piante. Un intervento simile si è registrato, nelle scorse settimane, anche all'interno della riserva naturale di Santa Filomena.