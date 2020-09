Davide De Amicis è il nuovo direttore di Radio Speranza, prende il posto di don Remo

Davide De Amicis è il nuovo direttore di Radio Speranza, e prende il posto di don Remo Chioditti. Il giornalista, 35 anni, guiderà così l'emittente radiofonica dell'arcidiocesi di Pescara-Penne, parte del circuito inBlu.

"Grazie alla guida e all'intuizione di don Remo - dice De Amicis - per averla condotta con passione e determinazione in questi primi 40 anni. Ripartiamo con tante idee, con energie nuove, con la volontà di fare di Radio Speranza uno strumento utile a tutta la chiesa locale, uno spazio di confronto per parrocchie, uffici pastorali diocesani, associazioni e movimenti, un luogo in cui raccontare il territorio".

La nomina del nuovo direttore coincide con l'inaugurazione, ormai prossima, della nuova sede del network, che sorgerà al primo piano della Curia arcivescovile, in piazza Spirito Santo 5, a Pescara. Non solo: la novità è anche quella che Radio Speranza lavorerà, da oggi in poi, in stretta collaborazione con LaPorzione.it, notiziario della diocesi, formando così un'unica redazione.