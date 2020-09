David Parenzo e Giuseppe Cruciani (La Zanzara) a cena in un ristorante di Pescara

David Parenzo e Giuseppe Cruciani sono stati ieri sera a cena in un noto ristorante di Pescara, per la precisione quello di Carlo Ferraioli dove già altri vip si sono recati in passato a mangiare.

Accompagnati dal giornalista enogastronomico Massimo Di Cintio e da Gianfranco Mazzoni, voce storica della Formula 1, Parenzo e Cruciani hanno degustato le specialità di pesce di Ferraioli "bagnandole" con un ottimo vino Pecorino 'Fosso Cancelli' delle cantine Ciavolich.

I conduttori del programma radiofonico "La Zanzara", in onda da anni su Radio 24, erano di passaggio nella nostra città per partecipare alla "Festa della Rivoluzione", e sono rimasti molto soddisfatti dell'accoglienza ricevuta.