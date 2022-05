Vince il David di Donatello il pescarese Michele D'Attanasio: premiata anche Donatella Di Pietrantonio

Due abruzzesi premiati nella 67esima edizione dei David di Donatello. Durante la cerimonia trasmessa ieri sera 3 maggio su Rai Uno, hanno vinto nelle rispettive categorie la scrittrice Donatella Di Pietrantonio residente a Penne e il fotografo pescarese Michele D'Attanasio.

La Di Pietrantonio ha conquistato il premio, condiviso con Monica Zapelli, per la miglior sceneggiatura non originale del film "L'arminuta" ispirato al romanzo della stessa scrittice che ha già ottenuto un grande successo. D'Attanasio, invece, è stato premiato per la migliore fotografia nel film "Freaks out" con regia di Gabriele Mainetti.

L'amministrazione comunale di Penne ha voluto complimentarsi con la concittadina per il grande riconoscimento ricevuto, attraverso un post sulla pagina Facebook del sindaco Gilberto Petrucci e il consigliere delegato alla cultura Mario Semproni:

"Il sindaco Gilberto Petrucci e il consigliere delegato alla Cultura, Mario Semproni, si complimentano con la scrittrice Donatella di Pietrantonio, che ieri sera ha ottenuto il prestigioso "David di Donatello", assegnato per la migliore sceneggiatura non originale del film “L’Arminuta” dall’omonimo e fortunato romanzo già vincitore del premio Campiello. "La nostra città ringrazia la scrittrice Donatella Di Pietrantonio per questo nuovo riconoscimento. È un premio che rende omaggio alle aree interne".

La cerimonia di consegna dei David di Donatello 2022: https://www.raiplay.it/video/2022/05/David-di-Donatello-2022-ffc658af-e226-462c-919e-d6b60e3f617f.html