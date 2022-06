Il dj abruzzese Capodaglio tra i corteggiatori del nuovo dating show di Caterina Balivo "Chi vuole sposare mia mamma?"

E' abruzzese uno dei pretendenti del nuovo dating show di Tv8 condotto da Caterina Balivo “Chi vuole sposare mia mamma?”: si tratta del dj Francesco Capodaglio che per i suoi 29 anni nel mondo dello spettacolo oltre ad un tour estivo si regala anche questa particolare esperienza. Non la prima in realtà. La sua partecipazione al nuovo reality segue quella a “Primo appuntamento in crociera” andato in onda su Discovery Plus e Real Time la scorsa estate.

Capodaglio sarà protagonista in due delle puntate del dating show: quella del 22 e quella del 29 giugno alle 21.30. Protagoniste sono mamme single in cerca di una chance d’amore, accompagnate in tv dal figlio, dalla figlia, ormai adulti. Il dj è stato scelto dopo un prima serie di casting online fra il dicembre 2021 e marzo, per poi passare le selezioni in presenza, a Milano, dove ha poi partecipato alla settimana di registrazioni del programma, ad aprile. “Una nuova esperienza, molto importante per me”, dichiara dicendosi convinto di essere stato scelto per la sua solarità e positività che mette sia nella vita reale che in quella lavorativa.

Suo compito sarà dunque quello di convocare la mamma in cerca d'amore e sbaragliare gli altri cinque concorrenti. Comunque vada per lui tutto pronto anche il tour estivo di Puro, format da lui stesso ideato tutto su vinile. Prima tappa a Termoli per poi fare il giro del Paese facendo tappa nelle migliori discoteche e club dell'estate 2022.